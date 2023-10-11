Каждый пятый сотрудник совершенно недоволен балансом между работой и личной жизнью

Меньше всего соотношение между работой и отдыхом устраивает финансистов и работников банковского сектора.

Большинство россиян отметили, что они недовольны тем, как у них распределяется баланс между работой и личной жизнью. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

17% оценили свой work-life balance на 4 балла из 5, а 15% — на 2 балла. Еще 15% опрошенных поставили 5 из 5 и заявили, что полностью довольны и своей работой, и жизнью.

Сотрудники из сферы торговли и транспорта в среднем оценивают баланс между работой и отдыхом на 3,24.

Одна из самых низких оценок удовлетворенности у банковского персонала и у финансистов – 2,71 баллов.

Работают от 41 до 50 часов в неделю 37% жителей страны. Каждый четвертый трудится по 31-40 часов в неделю, а 12% — более 60 часов.

6% работают от 11 до 30 часов в неделю и столько же заняты меньше 10 часов.

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