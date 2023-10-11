Большинство сотрудников в возрасте от 25 лет хотят получать 191 тысячу рублей

Самую высокую зарплату хотели бы получать россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Свой труд они оценивают в 191 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».
Зарплату в размере 179 тыс. рублей хотели бы получать сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет.
Интересно, что зарплата мечты не отличается у специалистов в возрасте от 19 до 24 лет, а также старше 45 лет, — говорится в исследовании.
На самую высокую оценку труда в денежном выражении рассчитывают мужчине в возрасте от 35 до 44 лет. Они хотели бы зарабатывать 211 тыс. рублей.
Женщины в возрасте от 25 до 34 лет назвали самый высокий желаемый доход в 140 тыс. рублей.
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Комментарии8
Главный бухгалтер
скажите, а с какой целью они интересовались??
ну и.... очень интересно сколько на это исследование было потрачено денеХХ и из какого кармана они были потрачены ??
Главный бухгалтер
Уважаемые работники Работа.ру, запишите, пожалуйста, и мою желаемую зряплату - 1 млн !.. в сутки!... - вы же забыли и меня опросить...
Ваша "средняя" после меня резко повысится !!!
Виктор
Не факт, если там применяется не средне-арифметическое.
Владислав Савушкин
То неловкое чувство, когда з/п в 25 лет из исследования, больше твоей з/п, когда тебе было 25, раз так в пять-шесть😂
А кто от такой зарплаты откажется? Чем мы хуже?
Девочка Оля, 36 лет. Тоже не против такой зарплаты)))
Главный бухгалтер
у хорошей девочки Оли такая хорошая девочка?
Владислав Савушкин
Такие зарплатные предпочтения и к гендерной принадлежности не привяжешь😮