Большинство сотрудников в возрасте от 25 лет хотят получать 191 тысячу рублей

На рекордную сумму в 211 тысяч рублей рассчитывают мужчины от 35 до 44 лет, тогда как женщинам было бы достаточно получать 140 тысяч.

Самую высокую зарплату хотели бы получать россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Свой труд они оценивают в 191 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Зарплату в размере 179 тыс. рублей хотели бы получать сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет.

Интересно, что зарплата мечты не отличается у специалистов в возрасте от 19 до 24 лет, а также старше 45 лет, — говорится в исследовании.

На самую высокую оценку труда в денежном выражении рассчитывают мужчине в возрасте от 35 до 44 лет. Они хотели бы зарабатывать 211 тыс. рублей.

Женщины в возрасте от 25 до 34 лет назвали самый высокий желаемый доход в 140 тыс. рублей.

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