Сотрудникам с аллергией можно работать из дома

В период аллергий сотрудники вправе просить у своего работодателя перевода на дистанционную работу. Для этого нужна справка от врача.

Депутаты Госдумы предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые защитят права и здоровье сотрудников с аллергией. Об этом пишет «RG.RU».

Время, когда в воздухе появляется пыльца растения-аллергена, становится настоящим испытанием для людей, страдающих от поллиноза, — сказали в Роспотребнадзоре.

Правительство рассмотрело идею и напомнило о существовании ст. 73 ТК, по которой работодатель может с письменного согласия сотрудника перевести его на другую работу из-за медицинских показаний.

Следует отметить, что положения указанных статей Кодекса в полной мере распространяются на работников, имеющих сезонную аллергию, в связи с чем внесение в Кодекс дополнительных изменений, регулирующих организацию дистанционной работы в период сезонной аллергии, не требуется, — заявили в кабмине.

Если сотрудник принес справку от врача, а начальник отказывается переводить его на удаленку или идти навстречу, то можно пожаловаться на портале «Онлайнинспекция.рф» или в мобильном приложении.