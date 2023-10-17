45% сотрудников хотят получить повышение в течение года

Продвинуться по карьерной лестнице мечтают 72% работников, но 28% больше интересуются не карьерным, а профессиональным ростом, повышение для них — всего лишь приятный бонус.

72% сотрудников мечтают о повышении, которое позволит получать более высокую зарплату, откроет простор для профессионального развития и даст возможность проявить себя в новом качестве. Об этом сказано в исследовании Русской Школы Управления (РШУ). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

45% участников опроса собираются получить повышение в течение 12 месяцев.

Успешная карьера — не просто погоня за большими деньгами. Это возможность проявить себя, профессионально вырасти и реализовать свои амбиции. Далеко не все готовы работать в таком активном режиме. Поэтому неудивительно, что многие не хотят повышения, — сказала директор РШУ Анастасия Боровская.

28% сотрудников наоборот не интересуются продвижением по карьерной лестнице. Из них 39% признались, что важнее не карьерное, а профессиональное развитие. 23% заявили, что дальше им расти некуда.

Испытывают карьерную ревность, когда начальство дает повышение другим коллегам, 35% сотрудников. При этом большинство (65%) спокойно относятся к продвижению своей команды.

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