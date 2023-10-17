Профсоюзы: разница между высокой и низкой заплатой должна быть не более чем в 10 раз

Правительство обсуждает с работодателями и профсоюзами новое соглашение, которое будет регулировать рынок труда, начисление зарплат и безопасность на производстве.

Работодатели, правительство и профсоюзы готовят новую версию генерального соглашения о согласованных действиях по решению социально-трудовых задач на 2024-2026 годы. Об этом пишет «Коммерсант».

В документе представлена консолидированная позиция сторон по вопросам экономической политики, регулирования рынка труда, начисления зарплат и обеспечения безопасности на производстве.

Обычно соглашение не устанавливает конкретные гарантии для работников и не налагает дополнительные обязанности на работодателей. При этом Трудовой кодекс предусматривает возможность отказа работодателей только от отраслевых соглашений или региональных соглашений по минимальной зарплате, — сказала руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.

Текст соглашения только начали обсуждать. Профсоюзы предложили ввести прогрессивное налогообложение и обязательную индексацию зарплат не реже одного раза в год. Однако эти идеи не поддержали работодатели и правительство.

Работодатели хотят перейти на электронную отчетность в сфере труда, а также просят снизить нагрузку на компании, чтобы трудовых проверок было меньше. С этим не согласны профсоюзы.

Правительство предлагает сократить разницу в зарплатах между 10% наиболее оплачиваемых сотрудников и 10% наименее оплачиваемых.

Идею поддержали работодатели, но профсоюзы настаивают на том, чтобы установить конкретный целевой показатель дифференциации – разница в зарплатах должна быть не более чем в 10 раз.

Каждой компании нужен человек, который будет считать зарплату. Научитесь это делать на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате»!

Посмотреть программу

После обучения вы сможете точно рассчитывать зарплату и авансы, выплачивать премии, отпускные и больничные. Вы получите официальный красный диплом, который внесем в госреестр Рособрнадзора, а оригинал пришлем вам по почте.