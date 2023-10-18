Саратовским налоговикам вынесли приговор за продажу данных из АИС «Налог-3»

Основного организатора приговорили в четырем годам колонии строго режима и штрафу в 1,338 млн рублей. Остальные фигуранты получили уголовные штрафы.

Кировский районный суд Саратова огласил приговор по делу о коррупции в областном управлении ФНС. Об этом пишет портал Взгляд-инфо.

Четырех сотрудников признали виновными в получении взятки в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного полномочия — по ч. 6 ст. 290 УК.

По версии обвинения, в 2021 году к налоговому инспектору обратился знакомый, который попросил предоставлять ему данные из АИС «Налог-3».

Инсайдерскую информацию пересылали через мобильные приложения, включая WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской). За сведения заказчица платила по 50-60 тыс. рублей каждую неделю.

Налоговый инспектор контрольно-аналитического отдела Владимир Спиридонов получил четыре года колонии строго режима и штраф в размере суммы взятки – 1,338 млн рублей.

Его соучастникам назначили уголовный штраф в размере 1,5 и 1 млн рублей.

Всем фигурантам запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с организационными, управленческими и административными полномочиями.