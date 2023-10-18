Центробанк заставит компании объяснять инвесторам причины отклонения от дивидендной политики

Регулятор будет защищать права владельцев облигаций, чтобы долгосрочные инвестиции стали популярнее. Эмитенты будут нести больше ответственности за свои решения.

Банк России хочет обязать компании раскрывать дивидендную политику и объяснять акционерам, почему организация меняет утвержденные решения. Об этом сказано в проекте Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и период 2025 и 2026.

Планируется определить требования к содержанию дивидендной политики публичного общества, установить обязанность по ее утверждению и раскрытию, а также по объяснению акционерам причин отклонения утвержденной дивидендной политики. Указанные меры будут способствовать долгосрочному инвестиционному планированию, — говорится в документе.

Также Центробанк усовершенствует механизмы защиты прав владельцев облигаций, чтобы стимулировать долгосрочные инвестиции.

Порядок реструктуризации задолженности по корпоративным облигациям будет пересмотрен, чтобы повысить ответственность эмитентов за принимаемые решения, которые повлияют на владельцев облигаций.

В публичных компаниях продолжат внедрять лучшие стандарты корпоративного управления и другие рекомендации Центробанка.