Зарплатные ожидания мужчин на 5-8% выше, чем у женщин

Если 13 лет назад мужчины хотели получать наи 15% больше женщин, то теперь их ожидания по зарплате отличаются на 5-8%.

В Москве мужчины хотят получать в среднем на 5% больше, чем женщины. В Санкт-Петербурге эта разница составляет 8%. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

13 лет назад мужчины рассчитывали на зарплату, которая будет на 15% выше, чем у женщин. В последние два года зарплатные ожидания отличаются на 5-8%.

В прошлом году женщины-экономисты хотели получат больше, чем мужчины. В 2023 году их ожидания сравнялись и составляют 125 тыс. рублей. Однако работодатели предлагают специалистам меньшую сумму – 115 тыс. рублей в месяц.

Запросы соискательниц на позиции менеджера по развитию соответствуют предложениям работодателей (150 тыс. рублей).

Чаще всего совпадают с «рынком» ожидания мужчин, которые хотят устроиться на работу программистом «1С» (200 тыс. рублей), тестировщиком ПО (140 тыс. рублей), проектировщиком (125 тыс. рублей), технологом (120 тыс. рублей) и кладовщиком (75 тыс. рублей).

Выше рынка запросы у мужчин-менеджеров по продажам в Москве. Они хотели бы получать 160 тыс. рублей, но работодатели готовы платить 150 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге на высокую зарплату рассчитывают финансовые аналитики (130 тыс. рублей, тогда как предложение составляет 125 тыс. рублей), а также программисты «1С» (180 тыс. рублей против 170 тыс. рублей).

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