60% компаний заставляют сотрудников работать сверхурочно

Большинство работодателей платят премии или дают дополнительный выходной тем, кто трудится сверх положенного времени.

У 60% российских компаний есть сотрудники, которые остаются на работе дольше положенного времени. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Руководство в 63% случаях выплачивает премии за переработки, 20% работодателей дают специалистам дополнительные выходные дни, а 14% за сверхурочную занятость повышают персоналу зарплату.

Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а следующие часы – в двойном. Вместо оплаты можно выбрать отгул.

Стоит отметить, что руководитель должен не просто попросить подчиненного поработать немного дольше, ему требуется письменное согласие работника. Исключение составляют только сотрудники экстренных служб, которых периодически привлекают для устранения последствий чрезвычайных ситуаций, — сказал заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Общее количество переработок не должно превышать четырех часов за два дня подряд, а в год сверхурочная работа не может быть больше 120 часов.

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