Банки будут присылать доверенным лицам своих клиентов уведомления о финансовых операциях

В Госдуму внесли законопроект о предотвращении мошеннических действий на рынке финансовых услуг. Банки будут информировать доверенных лиц своих клиентов о совершении некоторых финансовых операций. Например, о переводе денежных средств.

Как только доверенное лицо получит от банка уведомление о совершаемых клиентом операциях, у него будет 12 часов, чтобы подтвердить или отклонить ее. Если ответа не будет, то кредитная организация имеет право не выполнять финансовую операцию.

Потерпевшими в таких мошеннических сделках становятся разные категории граждан, в том числе пожилые люди. При передаче данных злоумышленникам потерпевшие не осознают то, что подвергаются финансовому мошенничеству, и по просьбе мошенников в момент передачи своих данных или перевода денежных средств не сообщают никому информацию о совершаемых операциях, — говорится в пояснительной записке.

Такой порядок будет распространяться на все операции с использованием сервиса быстрых платежей (СБП), платежных карт или электронных денежных средств.

Информация о том, как назначить доверенное лицо, будет размещена в местах оказания услуг: на сайтах банка, в мобильных приложениях и в офисах.

В 2022 году мошенники украли у клиентов банка около 14 млрд рублей, что на 4% больше, чем в 2021 году.

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