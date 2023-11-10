В 2023 году трудовая инспекция провела в два раза больше профилактических мероприятий

Сотрудники Роструда провели больше 840 тысяч профилактических мероприятий, из которых 153 тысяч проходится на профвизиты.

С начала 2023 года трудовые инспекторы провели больше 840 тыс. профилактических мероприятий, что в два раза больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Профилактические мероприятия вносят огромный вклад в установление партнерских отношений между инспекциями труда и работодателями. Кроме того, при одновременном снижении административной нагрузки на бизнес они позволяют предотвратить нарушения трудового законодательства, — сказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

Профилактические меры позволяют работодателям разобраться в трудовом законодательстве, предотвратить возможные нарушения или исправить те, что уже есть, без проверок и штрафов. Компании могут самостоятельно инициировать профвизит.

Действия Роструда помогают сотрудникам восстановить и защитить свои трудовые права.