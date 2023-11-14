ФНС объяснила, как выставлять счета-фактуры при экспорте и отражать их в декларации по НДС

При реализации и перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта) счет-фактуру выставляют на бумаге.
В нем должны быть указаны:
регистрационный номер партии товара (РНПТ);
количество;
единица измерения товара, подлежащего прослеживаемости;
стоимость товара, подлежащего прослеживаемости.
Потом этот счет-фактуру отражают в декларации по НДС.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 26.10.2023 № ЗГ-3-15/13920
Кстати, перечень реквизитов счета-фактуры при прослеживаемости изменился с 1 октября 2023 года. Туда добавили данные о стоимости товара (графа 14). Но пока идет переходный период и можно использовать как текущие версии формата счета-фактуры, так и новые доработанные форматы.
Скоро об экспорте прослеживаемых товаров в станы ЕАЭС надо будет сообщать заранее. Это касается товаров, которые включены в специальный перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией. Такой проект размещен на федеральном портале.
Как оформлять счета-фактуры при экспорте
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