ФНС объяснила, как выставлять счета-фактуры при экспорте и отражать их в декларации по НДС

В общем случае при реализации прослеживаемых товаров счета-фактуры должны быть только электронными. Но для экспорта сделано исключение.

При реализации и перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта) счет-фактуру выставляют на бумаге.

В нем должны быть указаны: регистрационный номер партии товара (РНПТ);

количество;

единица измерения товара, подлежащего прослеживаемости;

стоимость товара, подлежащего прослеживаемости.

Потом этот счет-фактуру отражают в декларации по НДС.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 26.10.2023 № ЗГ-3-15/13920

Кстати, перечень реквизитов счета-фактуры при прослеживаемости изменился с 1 октября 2023 года. Туда добавили данные о стоимости товара (графа 14). Но пока идет переходный период и можно использовать как текущие версии формата счета-фактуры, так и новые доработанные форматы.

Скоро об экспорте прослеживаемых товаров в станы ЕАЭС надо будет сообщать заранее. Это касается товаров, которые включены в специальный перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией. Такой проект размещен на федеральном портале.