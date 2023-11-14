С продажи нежилого помещения не будет НДФЛ, только если его никто не использовал в бизнесе

Продать через 5 лет (или 3 года) без НДФЛ можно такое имущество, которое использовалось в бизнесе:
жилой дом;
квартира;
комната;
садовый дом;
транспортное средство.
При продаже нежилого помещения или машино-места (после минимального срока владения) полученный доход освобождается от НДФЛ, если это имущество не использовали в бизнесе, в том числе, иные лица.
Об этом сообщает Минфин в письме от 20.10.2023 № 03-04-05/100236.
Какие иные лица имеются в виду и какое отношение они имеют к собственнику недвижимости, который решил ее продать, в письме не уточняется.
Если речь идет о квартире, то с нее не будет НДФЛ после минимального срока владения, даже если она использовалась в бизнесе.
Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь.
Комментарии5
Бухгалтер
Добрый день! А если помещение со сроком владения более 5 лет использовалось в бизнесе, сдавалось в аренду нежилое помещение у ИП на 6%. Налог будет 6%? Или НДФЛ.
Если ИП действующий, то будет 6%
на что они намекают? Если бывший муж-ИП занимался бизнесом в помещении жены, то его бывшая жена через 5 лет владения должна платить НДФЛ?
дай Бог, если еще НДС не накрутят...
а вообще под эту расплывчатую формулировку можно подтащить всё что угодно:
например, получаете Вы как наемный сотрудник компенсацию за использование авто. А при продаже:
Чем не "это имущество не использовали в бизнесе"?