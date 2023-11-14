С продажи нежилого помещения не будет НДФЛ, только если его никто не использовал в бизнесе

Продать недвижимость без НДФЛ можно через несколько лет владения ею. Минимальный срок владения – 3 или 5 лет. Но на этот срок не смотрят, если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности. По ней будет налог при любом сроке владения. Но есть исключения.

Продать через 5 лет (или 3 года) без НДФЛ можно такое имущество, которое использовалось в бизнесе:

жилой дом;

квартира;

комната;

садовый дом;

транспортное средство.

При продаже нежилого помещения или машино-места (после минимального срока владения) полученный доход освобождается от НДФЛ, если это имущество не использовали в бизнесе, в том числе, иные лица.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.10.2023 № 03-04-05/100236.

Какие иные лица имеются в виду и какое отношение они имеют к собственнику недвижимости, который решил ее продать, в письме не уточняется.

Если речь идет о квартире, то с нее не будет НДФЛ после минимального срока владения, даже если она использовалась в бизнесе.

Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь.