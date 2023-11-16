НДФЛ

С 2024 года российские работодатели будут удерживать НДФЛ 13% с зарплаты заграничных дистанционщиков-нерезидентов

Если сотрудник работает дистанционно и живет за границей, его российский работодатель вообще не должен удерживать у него НДФЛ. С 2024 года надо будет удерживать.
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Причем ставка налога не будет зависеть от того, резидент сотрудник, или нерезидент.

Такие поправки внесены Федеральным законом № 389-ФЗ. О них рассказывает Минфин в письме от 19.10.2023 № 03-04-06/99439.

Новые правила касаются выплат от работодателей-организаций за выполнение трудовой функции.

Ставка НДФЛ – 13% (с доходов до 5 млн рублей) и 15% (с доходов свыше 5 млн рублей).

Кстати, Минтруд и Роструд утверждают, что трудовых отношений с заграничными дистанционщиками не может быть в принципе.

Смотрите в нашей таблице, как сейчас облагается зарплата дистанционных работников, а что изменится с 2024 года.

Резидент РФ

Нерезидент РФ

Сотрудник работает из заграницы в 2023 году

Работодатель НДФЛ не удерживает.

Сотрудник сам сдает 3-НДФЛ и платит НДФЛ по ставке 13% (15%)

Работодатель НДФЛ не удерживает.

Сотрудник тоже не платит НДФЛ. Он платит налог в другой стране

Сотрудник работает из заграницы в 2024 году

НДФЛ по ставке 13% (15%) удерживает работодатель

НДФЛ по ставке 13% (15%) удерживает работодатель. И еще будет налог в другой стране (если нет СИДН)

Из-за того, что соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами приостановлены, россияне-дистанционщики, живущие там, столкнутся с двойным налогообложением.

Таблица по ставкам НДФЛ других доходов нерезидентов РФ – здесь.

Комментарии

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