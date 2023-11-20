Экс-президента и топ-менеджера компании «Балтика» обвиняют в мошенничестве

Управленцы собирались продать партнерам из Беларуси и Казахстана права на использование пивных брендов датской компании Carlsberg и «Балтики».

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга принял ходатайство следователей о заключении под стражу экс-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу городских судов.

Предпринимателей обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК.

Следствие считает, что с марта 2022 года по июль 2023 года Шерстенников вместе с Рогачевским под предлогом встречных сделок передали компании «Карлсберг Казахстан» и белорусскому ООО «Виста БиУай Ко» лицензионное право на использование бренда «Балтика».

Это позволяет иностранным компаниям экспортировать произведенное в России пиво в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Монголию и в Узбекистан.

По второй сделке компания Carlsberg A/C из Дании должна была передать «Балтике» право использовать ее международные бренды на территории РФ. Однако фигуранты дела точно знали, что у иностранной организации не было таких намерений.

«Балтика» должны была получить от партнеров из Казахстана и Белоруссии 295,6 млн рублей, но сделка не состоялась, поскольку права датской компании на бренды не были переданы. В итоге «Балтике» был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Изначально уголовное дело возбудили по факту ущерба Росимуществу, которое с июля 2023 года управляет «Балтикой», но 14 ноября состав преступления переквалифицировали и управленцев будут судить за мошенничество.

С 17 июля 2023 года президентом «Балтики» назначен Таймураз Боллоев.

В марте 2022 года Carlsberg приняла решение продать свой бизнес в РФ.