Банки

Центробанк хочет создать платформу для урегулирования долгов

На платформе заемщики и кредиторы смогут договориться о пересмотре кредитных договоров, чтобы должникам было легче платить.
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Банк России вместе с крупнейшими кредиторами планируют создать платформу для комплексного урегулирования долгов физических лиц. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексея Чиркова.

И заемщик, и кредитор с помощью платформы могли бы уведомить других кредиторов о факте, во-первых, просрочки, во-вторых, с помощью нее направить и выработать свои предложения по комплексному урегулированию, то есть реструктуризации всех кредитов, которые есть, — сказал Алексей Чириков.

Недавно мы писали, что Центробанк планирует лучше защищать инвесторов. Теперь инвестиционные советники будут нести ответственность за свои рекомендации.

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