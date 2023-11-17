Центробанк хочет создать платформу для урегулирования долгов

На платформе заемщики и кредиторы смогут договориться о пересмотре кредитных договоров, чтобы должникам было легче платить.

Банк России вместе с крупнейшими кредиторами планируют создать платформу для комплексного урегулирования долгов физических лиц. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексея Чиркова.

И заемщик, и кредитор с помощью платформы могли бы уведомить других кредиторов о факте, во-первых, просрочки, во-вторых, с помощью нее направить и выработать свои предложения по комплексному урегулированию, то есть реструктуризации всех кредитов, которые есть, — сказал Алексей Чириков.

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