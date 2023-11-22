Сотрудникам будут выплачивать около 100 тысяч рублей в месяц, если предприятие обанкротится

Новый законопроект защитит права работников при банкротстве работодателя, им будет гарантированы увеличенные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому при банкротстве работодателя сотрудники смогут получить увеличенную гарантированную компенсацию, порядка 100 тыс. рублей в месяц.

Принятие законопроекта позволит вернуть гражданам в большем объеме заработанные ими ранее денежные средства в случае признания работодателя банкротом, — сказано в пояснительной записке.

Сейчас работник может рассчитывать на ежемесячные выплаты при банкротстве компании в размере не более 30 тыс. рублей.

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что эту сумму нужно увеличить в три раза.

Требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека, — говорится в законопроекте.

В 2022 году долги компаний-банкротов высоли до 1,67 трлн рублей, арбитражные суды ввели процедуру наблюдения на 5 155 предприятиях и конкурсное производство для 8 916 компаний.