За что сотрудника могут отстранить от работы

Работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника в опьянении, по медицинским показаниям, а также если работник не прошел проверку знаний по охране труда.

Работодатель может отстранить сотрудника от работы, если он явился на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В этом случае работодатель должен зафиксировать этот факт. Об этом напомнил Роструд в своем телеграм-канале.

Если работник вовремя не прошел обучение и проверку знаний и навыков по охране труда, то он будет отстранен от работы по ст. 157 ТК. Когда сотрудник не смог пройти обучение по вине работодателя, то время отстранения будет оплачено как простой.

Не допустить до выполнения трудовых задач могут в случае, когда у сотрудника есть медицинские противопоказания для конкретной работы. Это нужно подтвердить медицинским заключением.

Отстранить от работы могут должностные лица. Например, инспектор труда или главный санитарный врач.