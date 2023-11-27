Маркетплейсы

Покупатель подал в суд на Ozon из-за пачки чая за 89 рублей

Маркетплейс отказался доставлять товар из-за того, что его не было на складе. Клиент не согласился с этим и обратился в суд. Стороны заключили мировое соглашение, по которому покупателю выплатят компенсацию в размере 5 тысяч рублей.
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Пользователь маркетплейса Ozon подал в суд иск на компанию «Интернет Решения» (юрлицо Ozon) из-за отказа доставить упаковку зеленого чая стоимостью 89 рублей. Об этом пишет «РБК».

В феврале 2022 года покупатель оплатил товар и его доставку, но на следующий день Ozon без объяснения причин вернул деньги и отказался доставлять заказ. Это стало поводом для искового заявления.

Истец требовал не только доставить товар, но и взыскать с площадки 10 тыс. рублей компенсации за нарушение прав потребителя, еще 10 тыс. рублей за одностороннее расторжение договора купли-продажи и 25 тыс. рублей за возмещение морального вреда.

Маркетплейс в суде заявил, что не смог выполнить заказ из-за того, что чая не было в наличии. Суд города Иваново принял сторону покупателя и признал недействительным пункт оферты, который позволяет аннулировать заказ по причине отсутствия товара.

Нужно понимать, что маркетплейсы далеко не всегда своевременно и эффективно могут отслеживать наличие у них товаров и обновлять информацию об этом в приложениях и на сайте. Следовательно, обязанность поставлять оплаченный товар в любом случае ставит их не в совсем удобное положение, — сказал консультант юридической компании ЭБР Игорь Чувствинов.

Первая инстанция оценила моральный вред, штраф компании и оплату почтовых расходов в 821 рубль. Эту сумму взыскали с маркетплейса.

Однако истец обратился в Верховный суд, который назначил новое рассмотрение дела в областном суде.

В итоге стороны заключили мировое соглашение. Маркетплейс обязался выплатить клиенту 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Комментарии

5
  • Логотип meleshenckovladimir
    meleshenckovladimir 1 час назад

    Бред! Нет товара, ну нету! Как доставить то, чего нет?

    • Логотип Блудный сын
      Блудный сын 41 минуту назад

      В чём бред? они взяли на себя определенные обязательства, при невозможности их выполнить они должны урегулировать взаимоотношения с клиентом, а не в одностороннем порядке расторгать условия сделки.

      • Логотип FA
        FA 3 минуты назад

        Евгений

        Примерно представляете, как это все работает и к чему приведет удовлетворение подобных исков? Правильный ответ - к ужесточению требований и росту цен.

    • Логотип Вечный
      Вечный 23 минуты назад

      СаняБухгалтер

      сходить в пятёрочку и купить))

      • Логотип FA
        FA 2 минуты назад

        Евгений

        Так должен был выглядеть текст решения суда об отказе в иске, но нет ((

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Покупатель подал в суд на Ozon из-за пачки чая за 89 рублей

Маркетплейс отказался доставлять товар из-за того, что его не было на складе. Клиент не согласился с этим и обратился в суд. Стороны заключили мировое соглашение, по которому покупателю выплатят компенсацию в размере 5 тысяч рублей.

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