На рынке труда вырос спрос на многозадачных сотрудников

Почти в три раза чаще работодатели стали искать сотрудников, которые могут выполнять сразу несколько разных задач. Такие работники нужны ресторанно-гостиничному бизнесу, учреждениям культуры и искусства, сфере финансов.

В 2023 году на 181% выросло число вакансий, где в требованиях к соискателям упоминается многозадачность. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и рекрутинговой платформы HeadHunter.

С января по сентябрь 2023 года работодатели разместили почти 368 тыс. объявлений, где от будущих сотрудников требуется многозадачность. Это на 17,4% больше, чем за тот же период 2022 года, и на 181% больше по сравнению с 2021 годом.

В многозадачных сотрудниках нуждаются финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы, предприятия ЖКХ, а также лесная и деревообрабатывающая промышленность.

На 70,2% вырос спрос на коммуникабельных сотрудников, а работников с характеристикой «стрессоустойчивость» стали искать на 52,5% чаще.

Также компании активно ищут тех, кто умеет вести деловую переписку. Этот пункт упоминается в 541,4 тыс. вакансий.

Число предложений, где работодатели отмечают важным навык работы в команде, сократилось на 13,4% по сравнению с 2022 годом.