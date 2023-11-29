Как в 1С:ЗУП провести разовые начисления и премии для сотрудников

Теперь заполнить показатели разовых начислений можно как по всем сотрудникам, которые есть в таблице, так и по отдельно выбранным.

В программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8 в документах «Премия» и «Разовое начисление» теперь можно заполнить показатели значения как для всех строк в таблице, так и по выбранным сотрудникам. Об этом сказано на сайте 1С.

Чтобы отметить сотрудников, которым нужно перевести премию или сделать разовое начисления, нужно кликать по ним с зажатой клавишей Ctrl или Shift.

Если в таблице один и тот же сотрудник повторяется несколько раз, то для автоматического заполнения показателей по всем строкам одноименного сотрудника нужно выбрать одну строку и нажать на кнопку «Заполнить показатели – По сотруднику».