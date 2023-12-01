Как бухгалтеру на УСН закрыть 2023 год в части страховых взносов

На расчет налога по УСН за 2023 год влияет, в том числе, факт уплаты страховых взносов за декабрь. Часто их платят до окончания года, чтобы уменьшить на них налог или включить в расходы. Но с 2023 года факт уплаты – это спорный момент.

Уплата взносов, даже если она идет платежкой-02 на конкретный КБК, все равно «падает» на ЕНС в виде ЕНП, то есть никакой уплаты взносов в этот момент не происходит.

В бюджет деньги по взносам за текущий месяц уходят 28 числа следующего месяца. Зафиксировать факт досрочной уплаты могло бы заявление о зачете.

По теме учета взносов за последний месяц квартала мы проводили опрос. Большинство коллег считают, что их можно учесть при условии, что на конец квартала есть положительное сальдо ЕНС на эту сумму. На днях коллеги снова подняли эту тему в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Между тем, с 1 октября по взносам ввели правило автоматического зачета взносов сразу после сдачи уведомления по ЕНП или платежки-02.

Поэтому сдача еще и заявления о зачете может привести к двойному начислению.

Но уведомление на взносы за текущий месяц сдают до 25 числа следующего месяца.

ФНС для взносов за декабрь дала такие вводные: если компания платит эти взносы досрочно (за декабрь в декабре), то нужно сдать на них уведомление по ЕНП тоже в декабре. Код периода в нем – 34/03.

Налоговики рекомендуют сдать его до 28 декабря. Рекомендации Минфина для бюджетников – до 25 декабря.

Таким образом, факт их уплаты будет зафиксирован и компании на УСН «доходы» смогут уменьшить на них налог, а на УСН «доходы минус расходы» – учесть в расходах.

Как учитывать на УСН фиксированные взносы ИП, мы рассказывали здесь.