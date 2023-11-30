Работодателям продолжат компенсировать затраты по трудоустройству в 2024 году

Государство частично возместит расходы работодателей на создание рабочих мест и трудоустройство кандидатов, которые ищут работу с помощью биржи.

Правительство на 2024 год продлило программу субсидий, которые могут получить работодатели за создание временных рабочих мест. Об этом сказано на сайте кабмина.

Новым постановлением продлена и мера поддержки, предполагающая компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и граждан, ищущих работу, для дальнейшего трудоустройства на таких предприятиях, — говорится в сообщении.

Государство продолжит частично возмещать затраты работодателей в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Им компенсируют расходы по созданию временных рабочих мест для тех, кто находится под риском увольнения, а также по трудоустройству кандидатов, зарегистрированных на бирже труда.

Средства будут выделять на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест.