У каждого пятого сотрудника не будет годовой премии

Несмотря на то, что премии предусмотрены в 80% компаний, только треть сотрудников рассчитывают получить материальные бонусы по итогам 2023 года.

Только треть сотрудников уверены в получении премии по итогам 2023 года. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование «Авито Работа».

80% компаний выплачивают премии персоналу, из них 70% предоставляют годовые бонусы выборочно, только некоторым сотрудникам.

Каждый пятый работник пожаловался, что в этом году останется без премии.

Вознаграждение у большинства работодателей не превышает 10 тыс. рублей. 41% сотрудников сообщили, что их премии вряд ли будут больше 5 тыс. рублей. Пятая часть собираются получить от 5 до 10 тыс. рублей.

13% надеются на дополнительные выплаты от компании в размере 10-20 тыс. рублей, а 14% считают, что получат больше 40 тыс. рублей.

У 66% работодателей премирование зависит от эффективности труда, 24% предоставляют сотрудникам бонусы в зависимости от должности, а 10% рассчитывают надбавки по итогам среднегодового оклада.

Четверть компаний на премии направляет меньше половины месячной зарплаты работников. Каждая пятая организация платит так называемую «тринадцатую зарплату» в размере 100% оклада за месяц. Чуть больше трети готовы поощрять персонал суммой больше зарплаты.

Помимо материальной мотивации, лучшим сотрудникам предоставляют дополнительный отпуск, путевки, сертификаты на занятие спортом или на образование, а также дарят билеты на культурные мероприятия.