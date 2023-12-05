Как в 1С:ЗУП проверить право сотрудника на отпуск

Если у работника нет права на дополнительный отпуск, программа выдаст ошибку и автоматически пришлет уведомление: «Вид отпуска не назначен сотруднику».

В программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8 теперь можно проверить есть ли у сотрудника право на дополнительный отпуск. Об этом сказано на сайте 1С.

Функционал доступен для новых версий софта, начиная с 3.1.27.111 и 3.1.28.11.

1С:ЗУП оправит сообщение «Вид отпуска не назначен сотруднику», если пользователь решит отправить в дополнительный отпуск работника, у которого на это нет права.

Чтобы провести документ «Отпуск» в программе, придется сначала устранить ошибку и только потом отправить сотрудника отдыхать.

Узнайте больше о том, нужно ли включать в график отпусков 2024 дни, неотгулянные в прошлом году.