Кадры

85% предприятий испытывают кадровый голод

Только 11% работодателей сообщили, что дефицит кадров их не затронул. Сотрудников не хватает на промышленных предприятиях, в сферах строительства, транспорта, логистики, общепита и гостиничного сервиса.
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В 2023 году число вакансий увеличилось на 57%, тогда как количество резюме сократилось на 2%. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Конкурс на вакансию упал на 34%, а в 85% компаний возник кадровый голод, HR-специалистам стало сложнее закрывать позиции.

Только 11% работодателей заявили, что не сталкивались с дефицитом кадров, а еще 4% затруднились ответить.

Активнее всего ищут новых сотрудников промышленные предприятия, за год число таких вакансий выросло на 122%. Особенно высок спрос на квалифицированных рабочих, ИТР и мастеров цехов.

Число открытых вакансий в строительных компаниях выросло на 31%, а в транспортно-логистической сфере – на 35%. В области гостиничного бизнеса и общественного питания спрос на сотрудников увеличился на 36%, в розничной торговле – на 24%.

IT-компании стали на 10% чаще искать новых сотрудников, однако требования к специалистам изменились. Если раньше работодатели нанимали кандидатов без опыта, то теперь джуниоров стараются не брать, а искать middle- и senior-специалистов.

Работодателям будет необходимо еще более тщательно отслеживать тенденции рынка труда, конкурентное окружение, чтобы предлагать лучшие условия и не допускать перетока кадров, — говорится в исследовании.

Недавно мы писали, что работодатели откажутся повышать выплаты сотрудникам — на рынке труда пройден зарплатный пик.

Комментарии

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