Работодатели откажутся повышать выплаты сотрудникам — на рынке труда пройден зарплатный пик

У бизнеса заканчиваются деньги, чтобы продолжать «зарплатную гонку». В сентябре рост реальных зарплат замедлился до 7,2%.

В сентябре 2023 года реальные зарплаты стали расти на 9,5% медленнее, чем в августе. В годовом выражении показатель снизился до 7,2%. Об этом пишет «РБК».

Предприятия не могут до бесконечности повышать зарплаты. Вполне возможно, что мы уперлись в некий потолок и после декабрьского статистического всплеска зарплат, связанного с премированием, увидим замедление темпов их роста, — сказала профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская.

По данным Росстата, в сентябре начисленные зарплаты сильнее всего выросли у работников сферы спорта, отдыха и развлечений (+30%), производств пластмассовых изделий и готовых металлических изделий (+24%), а также машин и оборудования (+23%). Сотрудники из сектора госуправления стали получать на 15% больше.

В третьем квартале 2023 года увеличилось число компаний, которые собираются сокращать затраты на персонал. В июле оптимизировать расходы планировали 5% работодателей, а в октябре — уже 17%.