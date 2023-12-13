ФНС скорректирует методику расчета среднемесячного размера выплат сотрудникам общепита

Компании, которые применяют освобождение от НДС, должны использовать показатель среднесписочной численности работников, а не показатель списочной численности.

ФНС уточнила порядок расчета среднемесячного размера выплат при освобождении от НДС компаний из сферы общественного питания. Он начет действовать с 1 января 2024 года. Об этом сказано на сайте налоговой.

Теперь при расчете среднемесячного размера выплат будут использоваться показатель среднесписочной численности работников, а не показатель списочной численности.

До поправок в Налоговый кодекс среднемесячные выплаты рассчитывались бы исходя из общего числа лиц, которым начислялись выплаты. Эти суммы сравнивались бы со средней месячной зарплатой по показателю среднесписочной численности.

Благодаря изменению методики расчета большее число предпринимателей в сфере общепита смогут применить освобождение от НДС, — говорится в сообщении ФНС.

Недавно мы писали, что введение нулевого НДС для предприятий общественного питания позволило увеличить налоговые поступления на 50%, фонд оплаты труда вырос на 80%, а зарплата сотрудников стала больше на 40%.