Обзоры для бухгалтера

🌼 Бухгалтеры будут по-новому заполнять форму 6-НДФЛ и книгу учета доходов по УСН. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
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📈 В разделе 1 формы 6-НДФЛ надо будет указывать налог нарастающим итогом, как и в разделе 2

Сейчас в строке 020 раздела 1 указывают НДФЛ за периоды с 23 по 22 число и туда идут данные только за квартал.

В 2024 году данные там будут с 1 по последнее число и не за квартал, а с начала года (нарастающим итогом).

📙 ФНС разрешила не заполнять раздел IV книги доходов по УСН за 2023 год

С 2024 года по УСН будет новая книга учета доходов и расходов. Там нет раздела IV вообще. В книге за 2023 год он есть, но его можно не заполнять.

🔊 Минфин велел сдать досрочные уведомления по ЕНП. Но с налогом на имущество торопиться не надо

Не весь налог на имущество организаций надо включать в уведомление по ЕНП. Если он не кадастровый, то в уведомлении ему не место.

💼 Подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы

Получив наличные под отчет, сотрудник должен отчитаться за них не позднее 3 рабочих дней после истечения срока, на который ему выданы эти деньги. Надо составить авансовый отчет и приложить к нему подтверждающие документы, и не абы какие.

💨 Когда ваша декларация попадет в «чистилище», а не на ЕНС

Декларация с ошибками в контрольных соотношениях зависает, попадает в некое чистилище. На ЕНС ее не проводят. Причем это происходит при любой ошибке – в 1 миллион рублей или в 50 копеек.

👉 ФНС будет передавать в СК данные о налоговых преступлениях до проверки

В НК могут прописать, что налоговики вправе информировать следователей об имеющихся у них материалах по налоговым преступлениям, в том числе с представлением документов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела до проверки.

Правильно вести учет на УСН по всем правилам 2024 года научат на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

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Комментарии

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