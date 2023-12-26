Зарплата

❗ Четкие условия для выплаты премий надо будет прописывать в зарплатной нормативке

Внесут поправки в статью 135 ТК РФ в части премирования работников. Причем сначала хотели прописать, что лишать премии можно только на 20%. Но в итоге от этого ограничения отказались.
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Правительственный законопроект опубликован на федеральном портале.

При установлении систем премирования в колдоговорах, соглашениях, локальных нормативных актах надо прописать:

  • виды премий;

  • размеры премий;

  • сроки, основания и условия выплаты премий (с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания и других условий).

Эта поправка нужна для того, чтобы защитить работников от произвольного снижения выплат, которые они заработали, в том числе участвуя в выполнении конкретных работ (оказании услуг), например, платных медицинских услуг, услуг по обязательному и добровольному медицинскому страхованию и т.п.

Норма заработает с 1 сентября 2024 года.

Причиной для этой поправки послужило определение Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П.

В суд обратилась сотрудница медучреждения, которой объявили выговор и после него целый год платили только оклад без доплат.

Суд постановил, что дисциплинарное взыскание можно учитывать при выплате премии только за тот период, когда оно было. То есть, можно 1 месяц не платить премию, но не целый год.

Кстати, по мотивам этого решения КС был разработан проект Минтруда. В нем прописано, что уменьшать зарплату (с учетом лишения премии) можно только на 20%. Об этом мы рассказывали тут.

Однако в итоговый законопроект это 20-процентное ограничение не вошло.

Тексты законопроекта, внесенного в Госдуму, и размещенного ранее на портале для общественного обсуждения – совершенно разные.

Смотрите в нашей таблице, как хотели поменять норму ТК про премии, и как в итоге поменяли.

Проект на портале

Законопроект в Госдуме

Внести в часть вторую ст. 135 ТК изменение, изложив ее в следующей редакции:

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются колдоговорами, соглашениями, ЛНА в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Наличие у работника неснятого (непогашенного) дисциплинарного взыскания может однократно учитываться при начислении входящих в состав зарплаты премий, определенных колдоговором, соглашением, ЛНА или трудовым договором, за период, в который к работнику было применено дисциплинарное взыскание, но не может приводить к уменьшению размера месячной зарплаты работника более чем на 20 %.

Дополнить ст. 135 ТК новой частью третьей следующего содержания:

При установлении систем премирования в колдоговорах, соглашениях, ЛНА в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, определяются виды премий, их размеры, сроки, основания и условия их выплаты работникам, в том числе с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания и других условий

Комментарии

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    Зарплата

    ❗ Четкие условия для выплаты премий надо будет прописывать в зарплатной нормативке

    Внесут поправки в статью 135 ТК РФ в части премирования работников. Причем сначала хотели прописать, что лишать премии можно только на 20%. Но в итоге от этого ограничения отказались.

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