❗ Четкие условия для выплаты премий надо будет прописывать в зарплатной нормативке

Правительственный законопроект опубликован на федеральном портале.

сроки, основания и условия выплаты премий (с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания и других условий).

Эта поправка нужна для того, чтобы защитить работников от произвольного снижения выплат, которые они заработали, в том числе участвуя в выполнении конкретных работ (оказании услуг), например, платных медицинских услуг, услуг по обязательному и добровольному медицинскому страхованию и т.п.

Норма заработает с 1 сентября 2024 года.

Причиной для этой поправки послужило определение Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П.

В суд обратилась сотрудница медучреждения, которой объявили выговор и после него целый год платили только оклад без доплат.

Суд постановил, что дисциплинарное взыскание можно учитывать при выплате премии только за тот период, когда оно было. То есть, можно 1 месяц не платить премию, но не целый год.