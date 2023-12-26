❗ Четкие условия для выплаты премий надо будет прописывать в зарплатной нормативке

Правительственный законопроект опубликован на федеральном портале.
При установлении систем премирования в колдоговорах, соглашениях, локальных нормативных актах надо прописать:
виды премий;
размеры премий;
сроки, основания и условия выплаты премий (с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания и других условий).
Эта поправка нужна для того, чтобы защитить работников от произвольного снижения выплат, которые они заработали, в том числе участвуя в выполнении конкретных работ (оказании услуг), например, платных медицинских услуг, услуг по обязательному и добровольному медицинскому страхованию и т.п.
Норма заработает с 1 сентября 2024 года.
Причиной для этой поправки послужило определение Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П.
В суд обратилась сотрудница медучреждения, которой объявили выговор и после него целый год платили только оклад без доплат.
Суд постановил, что дисциплинарное взыскание можно учитывать при выплате премии только за тот период, когда оно было. То есть, можно 1 месяц не платить премию, но не целый год.
Кстати, по мотивам этого решения КС был разработан проект Минтруда. В нем прописано, что уменьшать зарплату (с учетом лишения премии) можно только на 20%. Об этом мы рассказывали тут.
Однако в итоговый законопроект это 20-процентное ограничение не вошло.
Тексты законопроекта, внесенного в Госдуму, и размещенного ранее на портале для общественного обсуждения – совершенно разные.
Смотрите в нашей таблице, как хотели поменять норму ТК про премии, и как в итоге поменяли.
Проект на портале
Законопроект в Госдуме
Внести в часть вторую ст. 135 ТК изменение, изложив ее в следующей редакции:
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются колдоговорами, соглашениями, ЛНА в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Наличие у работника неснятого (непогашенного) дисциплинарного взыскания может однократно учитываться при начислении входящих в состав зарплаты премий, определенных колдоговором, соглашением, ЛНА или трудовым договором, за период, в который к работнику было применено дисциплинарное взыскание, но не может приводить к уменьшению размера месячной зарплаты работника более чем на 20 %.
Дополнить ст. 135 ТК новой частью третьей следующего содержания:
При установлении систем премирования в колдоговорах, соглашениях, ЛНА в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, определяются виды премий, их размеры, сроки, основания и условия их выплаты работникам, в том числе с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания и других условий
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