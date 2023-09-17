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Трудовые отношения

Провинившимся сотрудникам придется платить премии

Работодатели не смогут экономить на премиальных выплатах. Теперь лишить премии можно только за 1 месяц и не больше 20% от размера зарплаты.
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Если у сотрудника есть дисциплинарное взыскание, то это еще не повод лишать его премии. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на доработанный законопроект Минтруда, который внесет изменения в ст. 135 ТК «Установление зарплаты».

Законопроект подготовлен в целях реализации права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, — говорится в пояснительной записке к документу.

Конституционный суд уже вынес постановление, по которому вторую часть ст. 135 ТК признали не соответствующей основному закону страны. Эта статья дает работодателям право устанавливать свои правила исчисления отдельных выплат, которые входят в состав зарплаты. Например, снижать размер заплаты сотрудника, у которого есть дисциплинарное взыскание.

Если сотрудник опоздал на работу – это еще не значит, что он не выполнил все другие задачи, которые позволяют оценить его эффективность.

Работодатели делят зарплату на базовый оклад и премии. При этом базовый оклад может быть и 10, и 20, и 30% от общего размера зарплаты. Это такая своеобразная форма минимизации рисков. Решил — сэкономил на сотрудниках и не выплатил премию, а в суде доказать правоту работнику очень сложно, поскольку работодатели стараются не фиксировать условия выплаты премиальных, — сказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Теперь Минтруд сделает так, чтобы дисциплинарное взыскание не приводило к уменьшению размера месячной заплаты более чем на 20%. Это значит, что работодателям теперь будет сложнее экономить на премиальном фонде.

Комментарии

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