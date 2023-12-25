Цифровой рубль включили в налоговое законодательство

У ФНС будет право блокировать счета цифровых рублей, а также взыскивать с них задолженность.

Владимир Путин принял закон об интеграции цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля.

Налоговый кодекс пополнился понятием «счет цифрового рубля», которое будет регулировать правовые отношения, связанные с новыми видом валюты.

Если у налогоплательщика образуется задолженность, то ее будет можно взыскать со счета цифрового рубля, если на других счетах не будет хватать денежных средств.

Налоговики получат право приостанавливать операции по счетам цифрового рубля и требовать от оператора платформы документы для подтверждения списаний денег со счета в пользу бюджета.

От НДС будут освобождены операции по открытию и ведению счета цифрового рубля. Также без дополнительных удержаний будут проходить денежные переводы.

НДФЛ будут определять по дате фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет.

Для организаций, которые будут применять в расчетах цифровые рубли, доходы или расходы при определении налога на прибыль считаются методом начисления и кассовым методом.

Цифровой рубль можно использовать для учета налоговых обязательств при специальных налоговых режимах.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года.