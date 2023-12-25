❗❗❗ Дополнительный отчет ЕФС-1 надо будет сдавать только на декретниц, а не на все больничные листы

В новой форме ЕФС-1 (подраздел 1.2 вместо СЗВ-СТАЖ) теперь есть поле «Назначение выплат по ОСС».

Когда форма была в проекте, предполагалось, что отчет с таким основанием надо будет сдавать досрочно в таких случаях:

сотрудник подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком;

на сотрудника получен листок нетрудоспособности.

Об этом мы рассказывали здесь.

В итоговом варианте (приказ СФР от 17.11.2023 № 2281) эту норму подправили.

Сдавать отчет с основанием «Назначение выплат по ОСС» надо в таких случаях: сотрудница подала заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам;

сотрудник подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком.

Это нужно, чтобы для оплаты этих пособий учесть срок работы в текущем году, так как обычная исходная форма за текущий год сдается до 25 января следующего года, и то не на всех сотрудников.

Таким образом, на заболевших сотрудников сдавать этот отчет дополнительно не надо. Надо только на беременных и оформляющих отпуск по уходу до 1,5 лет.