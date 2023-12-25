❗❗❗ Дополнительный отчет ЕФС-1 надо будет сдавать только на декретниц, а не на все больничные листы

Когда форма была в проекте, предполагалось, что отчет с таким основанием надо будет сдавать досрочно в таких случаях:
сотрудник подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком;
на сотрудника получен листок нетрудоспособности.
Об этом мы рассказывали здесь.
В итоговом варианте (приказ СФР от 17.11.2023 № 2281) эту норму подправили.
Сдавать отчет с основанием «Назначение выплат по ОСС» надо в таких случаях:
сотрудница подала заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам;
сотрудник подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком.
Это нужно, чтобы для оплаты этих пособий учесть срок работы в текущем году, так как обычная исходная форма за текущий год сдается до 25 января следующего года, и то не на всех сотрудников.
Таким образом, на заболевших сотрудников сдавать этот отчет дополнительно не надо. Надо только на беременных и оформляющих отпуск по уходу до 1,5 лет.
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Комментарии1
Главный бухгалтер
а если наоборот??
сотрудниК - в ОБиР, а сотрудниЦА - в ОУР ?
ладно... первая часть - конечно шутка, но так специально по тексту отделили.... напрашивается резонный вопрос по второй части