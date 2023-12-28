Банки обяжут дополнительно оценивать операции физлиц с золотом

Росфинмониторинг заметил, что выросло количество незаконных и подозрительных покупок золота. Об этом рассказал глава финансовой разведки Герман Негляд в интервью «РБК».
Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы… Речь идет о том, чтобы дополнительно банки оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже таких слитков и сообщали эту информацию нам, — сказал Герман Негляд.
Федеральная таможенная служба в ноябре 2023 года предлагала ограничить экспорт золота физическими лицами, чтобы пресечь нелегальный оборот драгоценных металлов.
С 1 ноября 2023 года правительство установило временный запрет на вывоз лома драгметаллов из страны. Он будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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