30% сотрудников хотят сменить место работы в 2024 году

Получить новые знания собираются 96% участников опроса. Это поможет продвинуться по карьерной лестнице, получить повышение и прибавку к зарплате.

Почти треть опрошенных планирует уйти на новую работу в 2024 году, тогда как 70% не думают о переходе в другую компанию. Об этом сказано в исследовании Русской Школы Управления (РШУ). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

65% сотрудников рассчитывают получить повышение и продвинуться по карьерной лестнице, а 94% хотят добиться повышения заработной платы.

Кардинально изменить свою профессиональную жизнь и получить новую специальность собираются 15% опрошенных.

Получить новые знания в 2024 году хотят 96% респондентов. Из них 36% будут обучаться за свой счет, а 17% за счет работодателя. Остальные планируют получить частичную компенсацию за обучение от компании.

Тренд на развитие мягких навыков держится уже несколько лет. Специалисты понимают, что для успешной конкуренции на рынке труда уже недостаточно просто быть отличным профессионалом в своей области. Необходимо развивать личную эффективность, умение взаимодействовать в команде, прокачивать коммуникативные навыки, — сказала директор РШУ Анастасия Боровская.

Самые популярные направления для обучения связаны с личной эффективностью и с развитием коммуникативных навыков (65%). 29% интересуются психологией, 28% — иностранными языками, 26% финансами и инвестициями, 19% — маркетингом и рекламой.

Образование с сфере торговли хотят получить 17% опрошенных, в области IT — 15%.