59% специалистов по охране труда уверены, что без проблем найдут работу

У каждого десятого сотрудника из сферы охраны труда есть подработка. Большинство специалистов не планируют искать новое место работы и не согласны менять свои зарплатные ожидания.

74% специалистов по охране труда не собираются искать новую работу в ближайшее время, при этом 59% уверены, что сменить место работы не составит труда. Об этом сказано в исследовании Ассоциации «СИЗ» на основе данных сервиса hh.ru. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

О проблемах с поиском работы рассказали представители сферы искусства или массмедиа. Менее пессимистично настроены рабочий персонал и респонденты, занятые в сфере розничной торговли.

Большинство сотрудников из сферы охраны труда не готовы менять свои зарплатные ожидания: 38% согласны на средний доход по рынку и только 15% готовы демпинговать и работать за меньший оклад.

В целом, настроения среди специалистов по ОТ в конце 2023 года можно охарактеризовать как приподнятые и оптимистичные. Свое положение на текущем рабочем месте они оценивают как стабильное, — говорится в исследовании.

Каждый десятый специалист по ОТ уже имеет подработку, а каждый второй планирует работать дополнительно в ближайшее время.