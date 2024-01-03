Новости для бухгалтера
Бухгалтерская отчетность

Что сдаем за 4 квартал (год) 2023 год по всем системам налогообложения. Календарь, формы деклараций и порядок их заполнения

На Клерке опубликовали календарь сдачи налогов за 4 квартал 2023 года по всем системам налогообложения.
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В материалах находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения.

Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов на 2024 годы по всем налогам.

Обратите внимание, что изменились сроки сдачи отчетности и уплаты налогов. Срок сдачи отчетности привязан к 25 числам, а уплаты налогов, сборов и взносов - к 28 числам.

Сроки уплаты можно найти в нашем календаре.

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