«Тинькофф» и «Центрокредит» получили лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии

Два российских банка смогут проводить операции на фондовом рынке Индии. Раньше лицензия иностранного портфельного инвестора в этой стране была только у Сбербанка.

В декабре 2023 года «Тинькофф» и «Центрокредит» получили FPI лицензию, которая позволит банкам проводить операции на индийском фондовом рынке и использовать накопившиеся рупии для покупки ценных бумаг. Об этом пишет «Коммерсант».

Лицензия FPI открывает доступ к операциям на рынке ценных бумаг, дает возможность управлять активами клиентов на нем, открывать прямые счета у индийских брокеров и других участников рынка, — сказал замдиректора по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александр Сараев.

В 2023 году между Россией и Индией возник торговый дисбаланс: РФ экспортирует в Индию больше товаров, чем импортирует. Из-за этого возникла проблема «утилизации рупий».

Лицензия позволит банкам вкладывать накопившуюся валюту в валютные, товарно-сырьевые и другие активы фондового рынка Индии.

Осенью 2023 года FPI лицензию получил Сбербанк, а в октябре за получением такого же документа обратился ВТБ.