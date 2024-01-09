Временный перевод сотрудников к другому работодателю будет действовать до 1 января 2025 года

В 2024 году работодатель с письменного согласия сотрудников сможет временно перевести их на работу в другую компанию.

Правительство продлило возможность перевода сотрудника к другому работодателю до 1 января 2025 года, сказано в постановлении № 2390 от 29.12.2023. Эти правила применялись до 31 декабря 2023 года.

Сотрудника можно временно перевести на работу в другую компанию, если в центр занятости поступили:

запрос работодателя о временном переводе работников из другой организации;

информация о приостановке деятельности компании.

Организация, которая получила запрос на временный перевод сотрудников из другой компании, должна в течение трех рабочих дней отправить в центр занятости решение о согласии или об отказе на такой перевод.

Чтобы временно работать в другой организации, сотруднику нужно написать письменное согласие. Также другой работодатель может заключить с работниками срочный трудовой договор, если руководство основной компании не возражает.

На время перевода действие первоначального трудового договора приостанавливается, но его срок продолжает течь.