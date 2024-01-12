Работодателей обяжут оплачивать сотрудникам такси в ночное время

Оплату такси в ночное время признают производственной необходимостью, поскольку сотрудники не могут пользоваться общественным транспортом.

Депутаты фракции ЛДПР предложили обязать работодателей оплачивать такси сотрудникам, которые работают в ночное время. Об этом узнали «Известия».

Изменения собираются внести в ст. 22 ТК. Если предложение будет принято, то у работодателей появится обязанность обеспечивать проезд работника в ночное время до места работы и обратно.

Ответственные работодатели компенсируют транспортные издержки для сотрудников, предусмотрев их в трудовом договоре. Однако законодательством данная обязанность для работодателей не закреплена, что влечет уменьшение дохода тех работников, чьи руководители не заботятся об этих расходах, — сказали авторы инициативы.

Оплата такси не приведет к возникновению у сотрудников доходов, подлежащих налогообложению. Такие поездки — это производственная необходимость, поскольку у работников нет возможности пользоваться ночью общественным транспортном.