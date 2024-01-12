🔥Уточненные уведомления задваивают сумму налога, штрафы за «уточненку» можно снизить в два раза, а в справке 2-НДФЛ больше не будет одной строки. Топ новостей за неделю

📑 В справке 2-НДФЛ за 2023 год не надо заполнять строку о перечисленном налоге

Сейчас налоговые агенты платят не НДФЛ, а ЕНП. Поэтому и информация об уплаченном налоге в справках (бывших 2-НДФЛ) не нужна. В справках к новой форме 6-НДФЛ с 2024 года строку о перечисленном налогу убрали вообще.

🧨 Бухгалтеры жалуются, что уточненное уведомление на НДФЛ не уточняет налог, а задваивает его

Сдавая ЕНП-уведомление на НДФЛ по сроку 25.12.2023, бухгалтер указала там период – ноябрь (34/02) вместо декабря (34/03). Тут же следом было отправлено новое уведомление с кодом 34/03. Но начисления по коду 34/02 не обнулили, а начислили налог в двойном размере.

💰 Штраф за уточненную декларацию могут снизить, даже если не уплатить налог по ней

Если сдать уточненную декларацию и при этом не уплатить налог и пени (не пополнить ЕНС на эту сумму), то будет штраф. Однако его можно уменьшить в 2 раза, если есть смягчающие обстоятельства.

✅ С 2024 года налоговые агенты должны суммировать все налоговые базы для расчета НДФЛ 15%

Теперь бухгалтерам не надо отдельно высчитывать 5-миллионный предел для зарплаты и дивидендов директору-учредителю. Доход надо учитывать в общей сумме. ФНС будет досчитывать людям НДФЛ по ставке 15% только в том случае, если выплаты были от разных налоговых агентов. Если доход шел от одного налогового агента, то он уже сам должен все удержать и людям не придется потом доплачивать.