Власти запретят легализовать доходы через нотариусов

Нотариусы будут требовать от банков документы с подтверждением перечисления денежных средств заемщику. Это позволит избежать фиктивных медиативных соглашений.

Комитет Госдумы одобрил законопроект, который остановит легализацию доходов через нотариусов. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сейчас в законодательстве есть лазейка, когда на основании фиктивных медиативных соглашений у нотариуса происходит вывод средств в теневой оборот.

Росфинмониторинг считает, что таким образом обналичивается около 3 млрд рублей в год.

Фиктивные долговые обязательства, которые формируются между физическим лицом в рамках договора этого займа, как правило, не подлежат дальнейшей проверке, а государство сталкивается с серьезными финансовыми правонарушениями, — сказал замглавы Минюста Андрей Логинов.

Законопроект предусматривает, что нотариус в обязательном порядке должен требовать документ кредитной организации, который подтверждает перечисление заемщику денежных средств. Это будет можно сделать с помощью межведомственного взаимодействия, которое наладит Центробанк.