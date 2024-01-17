Через три года подаренную квартиру можно продать без НДФЛ

В общем случае минимальный срок владения недвижимостью – 5 лет. При дарении от близких родственников – 3 года.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.12.2023 № 03-04-05/127119.

Через 3 года без НДФЛ можно продать квартиру, подаренную:

членом семьи;

близким родственником.

Если после дарения прошло менее 3 лет, то доход надо декларировать и платить НДФЛ.

При этом можно применить имущественный вычет в размере 1 млн руб.

Если подарили не всю квартиру, а только долю в ней, то вычет делят в пропорции на всех собственников. Например, за 1/2 квартиры вычет будет 500 тыс. руб.

Комментарий главного редактора «Клерка» Кстати, при продаже подаренной квартиры базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы дарителя, если он был близким родственником или членом семьи. Таким образом, облагается НДФЛ не полная сумма полученного дохода от продажи квартиры, а уменьшенная на имущественный вычет или на сумму документально подтвержденных расходов дарителя на приобретение такой квартиры (письмо Минфина от 30.06.2023 № 03-04-05/61158).

Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь.