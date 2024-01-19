Как считают срок владения унаследованной квартирой для НДФЛ

В общем случае срок владения недвижимостью = дата регистрации в Росреестре. При наследстве срок владения идет от дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина.

При этом минимальный срок владения для унаследованной квартиры – 3 года.

Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.

Если через 3 года после смерти родственника продать квартиру, НДФЛ не будет.

Изменение долей роли не играет и срок владения не прерывает.

Об этом напоминает Минфин в письме от 27.12.2023 № 03-04-05/126354.

Пример

После смерти мамы в январе 2021 года человек получил 1/2 квартиры (пополам с братом).

Через 2 года в 2023 году он выкупает у брата его половину и становится собственником целой квартиры. Срок владения для целей НДФЛ не прерывается. Он идет с января 2021 года.

В январе 2024 года человек может продать эту квартиру и не платить НДФЛ.