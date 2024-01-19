Новости для бухгалтера
НДФЛ

Как считают срок владения унаследованной квартирой для НДФЛ

В общем случае срок владения недвижимостью = дата регистрации в Росреестре. При наследстве срок владения идет от дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина.
18 6

При этом минимальный срок владения для унаследованной квартиры – 3 года.

Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.

Если через 3 года после смерти родственника продать квартиру, НДФЛ не будет.

Изменение долей роли не играет и срок владения не прерывает.

Об этом напоминает Минфин в письме от 27.12.2023 № 03-04-05/126354.

Пример

После смерти мамы в январе 2021 года человек получил 1/2 квартиры (пополам с братом).

Через 2 года в 2023 году он выкупает у брата его половину и становится собственником целой квартиры. Срок владения для целей НДФЛ не прерывается. Он идет с января 2021 года.

В январе 2024 года человек может продать эту квартиру и не платить НДФЛ.

Начать дискуссию

Логотип nlukina
nlukina
Личный бренд

Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами

Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.

Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами
5
359
НДФЛ

Как считают срок владения унаследованной квартирой для НДФЛ

В общем случае срок владения недвижимостью = дата регистрации в Росреестре. При наследстве срок владения идет от дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина.

18
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Что включать в налог на прибыль при переоценке валютных счетов?

Подскажите, кто работает с курсовыми разницами. ОСНО в 2023-2024 мы по расчетам с поставщиками подрядчиками учитываем их в ННП только по факту погашения задолженности. А по переоценке валютных счетов когда и что включать в ННП?

7
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Право

📖Налоговые риски из договора. На что обратить внимание

В прошлый раз писала о том, как условия договора могут спровоцировать налоговые риски. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию с налоговой, следует тщательно обговорить условия договора.

10
Трудовое право

🏃 Отпрашивание с работы на час можно оформлять как отпуск без содержания

Бывает, что работник отпрашивается с работы в рабочее время на несколько часов. Как это оформить и отразить в табеле учета рабочего времени, рассказал Роструд.

73
Учетная политика

В учетной политике надо утвердить рабочий план счетов

Формировать учетную политику компании надо, руководствуясь законодательством РФ о бухучете, федеральными и отраслевыми стандартами бухучета.

49
Логотип QRService
QRService
Эквайринг

Выгодные комиссии СБП. Как бизнесу сэкономить на эквайринге

Использование эквайринга при продаже товаров и услуг физлицам стало необходимостью. Все больше людей оплачивают покупки картами или смартфоном, доля безналичных платежей растет. Такой способ оплаты удобен покупателям и выгоден продавцам, особенно если научиться экономить на эквайринге.

Выгодные комиссии СБП. Как бизнесу сэкономить на эквайринге
116

Записи вебинаров

716
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Совкомбанк Факторинг на размещении

Скоро свежие выпуски посыплются как из рога изобилия, а пока приходится смотреть под микроскопом чуть ли не вообще всех в надежде найти бриллиант среди… не бриллиантов. Совкомбанк Факторинг — современная дочка коммерческого банка, и купон неплохой, вот только оферта.

Свежие облигации: Совкомбанк Факторинг на размещении
20
Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5559. Бухгалтеры сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1. А вы?

Сдавать этот отчет надо только на сотрудников с особенностями стажа, но бухгалтеры перестраховываются и сдают его на всех.

127
Трудовое право

❌ Запретят срочные трудовые договоры с начальниками отделов

Заключить срочный трудовой договор с начальником транспортного цеха по соглашению сторон не получится. Норма о срочном договоре действует только для руководителей организации, а не цехов, отделов и прочих подразделений.

6
172
Логотип ToT
ToT
Пользователи интернета

Мы сделали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме

Решение неоднозначное, однако интересно изучить последствия. Пишите ваши драгоценные мнения об этом всем.

Мы сделали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме
6
126
Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру эффективно работать из дома. Лайфхаки на удаленке

Сегодня я хочу рассказать про наш опыт переговоров с бухгалтерами, которые хотят получить удаленную работу. Но, не получат ее.

Как бухгалтеру эффективно работать из дома. Лайфхаки на удаленке
6
353
Логотип Лариса Магафурова
Лариса Магафурова
Инвестиции

Инвестиции в себя VS инвестиции в бизнес-модели

Я все чаще задумываюсь: стоит ли действительно ограничивать себя рамками собственного развития? Ведь инвестиции в навыки, высокодоходные действия и окружение кажутся привлекательными на первый взгляд.

Инвестиции в себя VS инвестиции в бизнес-модели
1
94
Обзоры для бухгалтера

Уведомлять военкомат надо по месту регистрации сотрудника, взвинтивших цены поставщиков яиц накажет ФАС, россияне быстро получают шенген. 🐣«Ночной бухгалтер» № 1604

Сообщать о приеме или увольнении военнообязанного сотрудника придется по месту его регистрации. В двух регионах уже завели дела на производителей яиц и обвиняют их в необоснованном повышении цен. Россиянам охотно выдают шенгенские визы, причем ряд стран делает это очень быстро, что очень порадовало любителей путешествий.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
212
Банкротство

Госдума определит очередность уплаты налогов в делах о банкротстве

Платежи по налогам и страховым взносам включили в состав требований кредиторов второй очереди.

195
Бесплатно с Прием на работу

ЕФС-1 при приеме на работу сотрудника: образец заполнения

Новая ЕФС-1 при приеме работника предусматривает заполнение сведений о длительности трудового договора, работе на удаленке и с неполным рабочим временем. Рассказываем, как заполнить ЕФС-1 при приеме сотрудника с 01.01.2024. Образец заполнения.

ЕФС-1 при приеме на работу сотрудника: образец заполнения
240
Субсидии для бизнеса

Какие субсидии смогут оформить начинающие предприниматели в 2024 году

В России предусмотрены государственные субсидии — безвозмездная денежная помощь субъектам малого и среднего бизнеса. Субсидии бывают федеральными и региональными. Такую финансовую поддержку может получить самозанятый, индивидуальный предприниматель, основатель ООО или фермерского хозяйства.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
15,8 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Стоит ли использовать СБИС для оптовой торговли?

Здравствуйте! Новое ООО планирует заниматься оптовой торговлей с торговыми сетями. Работа по EDI, ЭДО + отчетность. Два пользователя с разных компьютеров (бухгалтер и менеджер). Фирма небольшая. Пожалуйста посоветуйте, стоит ли связаться со СБИС?

2
86
Налог на сверхприбыль

Компания, у которой не было продаж в 2018-2019 годах, не платит налог на сверхприбыль

Организации, у которых за 2018 и 2019 годы отсутствовали доходы от реализации, определяемые в соответствии с положениями статьи 249 НК РФ не признаются плательщиками налога на сверхприбыль.

131
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

✨Скидки до 87%: осталось всего 50 мест на обучение. Подписка Клерк.Премиум на год за 9 685 руб. с подарком

Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров до 25 января: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало, а в феврале цены повысятся!

✨Скидки до 87%: осталось всего 50 мест на обучение. Подписка Клерк.Премиум на год за 9 685 руб. с подарком
3
5,2 тыс.