Как считают срок владения унаследованной квартирой для НДФЛ

При этом минимальный срок владения для унаследованной квартиры – 3 года.
Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.
Если через 3 года после смерти родственника продать квартиру, НДФЛ не будет.
Изменение долей роли не играет и срок владения не прерывает.
Об этом напоминает Минфин в письме от 27.12.2023 № 03-04-05/126354.
Пример
После смерти мамы в январе 2021 года человек получил 1/2 квартиры (пополам с братом).
Через 2 года в 2023 году он выкупает у брата его половину и становится собственником целой квартиры. Срок владения для целей НДФЛ не прерывается. Он идет с января 2021 года.
В январе 2024 года человек может продать эту квартиру и не платить НДФЛ.
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