👌 Бухгалтерам не надо заполнять лишнюю строку в 6-НДФЛ, сдавать лишний отчет ЕФС-1 и платить взносы на ОМС за узбеков. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

🙆 Бухгалтеры добровольно сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1

Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) за 2023 год надо сдать до 25 января 2024 года, но не на всех, как это было в 2022 году, а только на сотрудников с особенностями стажа. Но бухгалтеры по старинке сдают на всех.

📆 Проверьте дату сдачи в форме 6-НДФЛ

Бухгалтеры сдают расчет 6-НДФЛ за 2023 год, а в ответ получают сообщение: «Месяц и год получения дохода больше, чем месяц и год в ДатаДок». Потому что в файле неправильно указана дата.

❌ ФНС дала разъяснения по 6-НДФЛ за 2023 год: строку с уплаченным налогом можно не заполнять

Поле «Сумма налога перечисленная» раздела 2 справки можно не заполнять. И в справке для сотрудников – тоже.

👉 Зарплата сотрудников из Узбекистана по-особому облагается страховыми взносами

У китайцев и вьетнамцев нет взносов на ОПС, у узбеков – взносов на ОМС. Но только если они приняты на работу «организованно» через фирму. Но ФНС еще ждет, что скажет по этому поводу Минфин.

👊 За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка

За незаконные валютные операции компанию оштрафуют на 20% – 40% от суммы операции (по части 1 статьи 15.25 КоАП). Эту статью применят и в том случае, если, казалось бы, законная валютная операция была по сделке, которая фактически – мнимая.

❗ Введут единый реестр объектов статистического наблюдения

Компании и ИП будут передавать Росстату сведения для размещения их в реестре статнаблюдения – в том числе, данные о ведении бизнеса не по месту прописки, об ответственных за сдачу статотчетов.