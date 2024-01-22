В 2024 году работодатели будут предлагать сотрудникам повышенные зарплаты

Компании отказываются от взаимных договоренностей не переманивать сотрудников. В 2024 году на фоне дефицита кадров зарплатная гонка продолжится.

В условиях дефицита кадров компании начнут предлагать сотрудникам повышенные зарплаты, чтобы выиграть конкуренцию. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в 2023 году спрос на труд вырос до рекордных значений. Общее число вакансий обогнало занятых на 2 млн.

В 2024 году работодатели планируют увеличить зарплатные предложения на 1,3-1,6% в реальном выражении.

С 1 февраля «АвтоВАЗ» проведет индексацию окладов работников на 9%. Повышение зарплаты было запланировано на 1 июля, но компания решила сделать это раньше.

Раньше многие крупные предприятия, можно сказать, договаривались друг с другом о том, что повышают зарплаты массового персонала примерно на одну и ту же сумму. Сейчас, по нашим данным, такие неформальные договоренности больше не работают, — сказал член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин.

Компании из нефтяной отрасли, например, Иркутская нефтяная компания и «СИБУР Холдинг», отказались от взаимных договоренностей не переманивать специалистов. С конца 2023 года такая практика начала расти, а сотрудники сектора стали получать предложения от конкурентов, которые предлагают лучшие условия.

Работникам становится легче менять работу, а отраслевые соглашения между компаниями перестают выполнять свою функцию. Это приведет к тому, что зарплатная гонка в 2024 году продолжится.