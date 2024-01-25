За отказ инвалидам в трудоустройстве будут штрафовать до 100 тысяч рублей

Должностным лицам за отказ трудоустроить инвалидов в рамках выделенной квоты будет грозить штраф до 30 тысяч рублей, а компаниям — до 100 тысяч рублей.

В Госдуму внесли законопроект, который повышает размер административных штрафов за отказ трудоустроить инвалидов в пределах выделенной квоты.

Для должностных лиц штраф вырастет с 5-10 тыс. рублей до 20-30 тыс. рублей. Предприятия оштрафуют на сумму от 50 до 100 тыс. рублей.

Также административная ответственность грозит тем, кто не исполняет решение по созданию рабочих мест для инвалидов.

Одним из негативных факторов, снижающих занятость инвалидов, является уклонение работодателей от исполнения обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, — сказано в пояснительной записке.

С 2016 по 2022 годы число работающих инвалидов снизилось почти на 1 млн человек. Сейчас работает около четверти лиц с инвалидностью. В то время как по государственной программе «Доступная среда» в 2020 году этот показатель должен был достигнуть 40%, а к 2025 году — 51%.