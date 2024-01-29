Чтобы вызвать дистанционщика из другого города в офис, можно оформить командировку

Если работодатель и удаленный работник находятся в разных городах, то компания для вызова сотрудника в офис, может оформить работнику командировку.

Такое оформление будет законным, это подтвердили чиновники в письме Минтруда от 07.07.2022 № 14-2/ООГ-4542.

Работодатель имеет право направлять удаленщика в командировки наравне с остальными сотрудниками, ст. 312.6 ТК. Удаленщик имеет те же гарантии, что и офисный сотрудник: компания сохраняет средний заработок, возмещает ему расходы ст. 167, 168 ТК.

Сотрудники Роструда объяснили, какие категории поездок считаются командировкой. Местом работы удаленщика признается место его нахождения. В его трудовом договоре необходимо указать населенный пункт, на территории которого сотрудник выполняет свои трудовые обязанности. Поэтому поездка работника в пределах этого города не считается командировкой. Выезд за пределы местности, где удаленщик исполняет свои обязанности — командировка.