Самозапрет на кредиты готовы установить 45% россиян

С 2023 года число банковских клиентов, которые планируют добровольно отказаться от оформления кредитов, выросло с 28% до 45%.

74% жителей страны поддерживают законопроект о добровольном отказе от получения кредитов и ссуд. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Против самозапрета высказались только 6% россиян. По их мнению, инициатива представляет собой попытку переложить на население ответственность за финансовую безопасность.

Установить самозапрет на выдачу кредита согласны 45% опрошенных. Чаще других готовы это сделать россияне старше 45 лет, которые не заключали за последние полгода кредитные договоры.

Недавно мы писали, что самозапрет на кредиты разрешат устанавливать в банках и МФО, а не только на Госуслугах и в МФЦ.