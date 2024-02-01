😎 «Клерку» удалось заполучить на конференцию Елену Воробьеву — топового эксперта по расчетам с сотрудниками!

Вебинары Елены Воробьевой стоят больше 8 тысяч рублей и сама спикер всегда нарасхват. Участники IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» смогут не только послушать выступление Елены и задать ей вопросы, но и существенно сэкономить.

14 марта 2024 года в Москве пройдет IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». За один день вы сможете узнать про все изменения года по налогам, учету и кадрам.

О том, какие будут требования к оплате труда в 2024 году, с учетом последних разъяснений Конституционного суда, проконсультирует Воробьева Елена — к. э. н., ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998.

Вы узнаете об особенностях МРОТ в 2024 году, доплатах за работу в выходные дни при увольнении (актуальные изменения, которые уже надо учитывать на практике, но еще не внесенные в ТК!), когда и как можно уменьшить размер премии, какие выплаты включать в расчет за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и другие изменения в работе бухгалтера по зарплате и кадровика.

На конференцию «Клерк» пригласил и других опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах, ответят на самые наболевшие вопросы, помогут советом в сложной ситуации.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!